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Кіберполіція викрила схему привласнення 6 млн гривень відомої торговельної мережі

Кіберполіція викрила схему привласнення 6 млн гривень відомої торговельної мережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні викрили працівників відомої торгівельної мережі, які привласнили 6 млн гривень. Так, вони здійснювали грошові перекази з призначенням платежу “повернення товару”, яке фактично не відбувалося. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

“Кіберполіція викрила злочинну схему привласнення 6 мільйонів гривень відомої торговельної мережі”, — сказано у повідомленні.

Кіберполіція встановила, що злочинна група діяла протягом 2018-2019 років, її учасники були працівниками даної мережі. Зловмисники, використовуючи своє службове становище, незаконно привласнили платіжний POS-термінал.

Після здійснювали операції щодо переведення коштів на платіжні банківські картки з призначенням платежу “повернення товару”. Фактично ж повернення товару до магазину не здійснювалося.

Також фігуранти переказували кошти на рахунки третіх осіб та надалі привласнювали їх. Таким чином їм вдалося привласнити понад шести мільйонів гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі двом учасникам злочинної групи вже оголошено про підозру. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угрупування, що за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадало кошти з рахунків фізичних та юридичних осіб, завдавши збитків на понад 20 мільйонів гривень.

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