СБУ викрила банду хакерів, які викрадали кошти із банківських рахунків

КИЇВ. 26 березня. УНН. Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угрупування, що за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадало кошти з рахунків фізичних та юридичних осіб, завдавши збитків на понад 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.