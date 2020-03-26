СБУ викрила банду хакерів, які викрадали кошти із банківських рахунків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угрупування, що за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадало кошти з рахунків фізичних та юридичних осіб, завдавши збитків на понад 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
"Співробітники СБУ встановили, що організована група здійснювала несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерної техніки завдяки шкідливому програмному забезпеченню, яке розсилалось на електронні поштові скриньки для отримання несанкціонованого доступу до системи "Клієнт-банк", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потім хакери незаконно переводили кошти на підставні банківські рахунки та виводили у готівку. Тож за попередніми даними, збитки від злочинної діяльності становлять понад 20 мільйонів.
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Загалом у Київській і Івано-Франківській областях та Одесі проведено 34 обшуки за місцями проживання фігурантів провадження, а також у приміщеннях, де знаходилось серверне та комп’ютерне обладнання. Це обладнання було вилучено разом із мобільними терміналами, банківськими картками та документами, що будуть долучені до матеріалів слідства.
Наразі 5 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 5 ст. 185 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (Вчинення злочину групою осіб; Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж; Крадіжка; Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще двом – цілодобовий домашній арешт. Стосовно інших двох фігурантів здійснюється розгляд клопотань щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили та припинили у Києві діяльність хакерського угруповання, учасники якого спеціалізувалися на незаконному втручанні в роботу комп’ютерних систем вітчизняних і закордонних банківських установ та заволодінні коштами фізичних і юридичних осіб.