СБУ разоблачила банду хакеров, которые воровали средства с банковских счетов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала средства со счетов физических и юридических лиц, причинив ущерб на более 20 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что организованная группа осуществляла несанкционированное вмешательство в работу компьютерной техники благодаря вредоносному программному обеспечению, которое рассылалось на электронные почтовые ящики для получения несанкционированного доступа к системе "Клиент-банк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потом хакеры незаконно переводили средства на подставные банковские счета и выводили в наличность. Поэтому по предварительным данным, ущерб от преступной деятельности составляет более 20 миллионов.

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Всего в Киевской и Ивано-Франковской областях и Одессе проведено 34 обыска по месту жительства фигурантов производства, а также в помещениях, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Это оборудование было изъято вместе с мобильными терминалами, банковскими карточками и документами, которые будут приобщены к материалам следствия.

Сейчас 5 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361-1, ч. 5 ст. 185 и ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (совершение преступления группой лиц; незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей; Кража; Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двум - круглосуточный домашний арест. Что касается других двух фигурантов осуществляется рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что правоохранители разоблачили и прекратили в Киеве деятельность хакерской группировки, участники которой специализировались на незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем отечественных и зарубежных банковских учреждений и завладении средствами физических и юридических лиц.

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