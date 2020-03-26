СБУ разоблачила банду хакеров, которые воровали средства с банковских счетов

КИЕВ. 26 марта. УНН. Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала средства со счетов физических и юридических лиц, причинив ущерб на более 20 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.