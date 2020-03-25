У кіберполіції розповіли, як захиститись від шахраїв під час карантину

КИЇВ. 25 березня. УНН. Повідомлення про держкомпенсації, розповсюдження фейків та шахрайське заволодіння грошима – типові випадки шахрайства під час коронавірусу. У кіберполіції дали кілька рекомендацій, як захиститись, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби кіберполіції у Facebook.