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У кіберполіції розповіли, як захиститись від шахраїв під час карантину

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Повідомлення про держкомпенсації, розповсюдження фейків та шахрайське заволодіння грошима – типові випадки шахрайства під час коронавірусу. У кіберполіції дали кілька рекомендацій, як захиститись, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби кіберполіції у Facebook.

Так, зараз найпоширенішими спробами обманути людей є:

- розсилка СМС та телефонних дзвінків про державні компенсації (виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу);

- розповсюдження фейків з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації в умовах карантину;

- шахрайські дії для заволодіння особистими даними чи грошима під приводом продажу захисних масок, антисептиків, медичного обладнання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція попередила продаж несертифікованих тестів на COVID-19.

Для того, щоб захиститись від шахраїв, у кіберполіції рекомендують наступне:

- не повідомляйте особисту інформацію особам, які телефонують і представляються брокерам чи банківськими працівниками;
- за жодних умов не розкривайте реквізити своїх банківських карток;
- отримуйте інформацію лише з перевірених джерел КМУ, МОЗ, МВС;
- здійснюйте купівлю на перевірених сайтах, а також за допомогою накладеного платежу;
- здійснюйте купівлю медичних засобів через сертифіковані місця продажу;
- перевіряйте дані продавця через сервіс "STOP FRAUD", що функціонує на сайті кіберполіції.

Нагадаємо, кіберполіція виявила в мережі близько 170 фейків про коронавірус: близько 80 видалено.

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