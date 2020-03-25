В киберполиции рассказали, как защититься от мошенников во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сообщение о госкомпенсации, распространение фейков и мошенническое завладение деньгами - типичные случаи мошенничества при коронавирусе. В киберполиции дали несколько рекомендаций, как защититься, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы киберполиции в Facebook.
Так, сейчас самыми распространенными попытками обмануть людей являются:
- рассылка СМС и телефонных звонков о государственных компенсациях (выплаты средств на лечение, приобретение тестов для определения коронавируса);
- распространение фейков с целью распространения паники и дестабилизации ситуации в условиях карантина;
- мошеннические действия для завладения личными данными или деньгами под предлогом продажи защитных масок, антисептиков, медицинского оборудования.
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Для того, чтобы защититься от мошенников, в киберполиции рекомендуют следующее:
- не сообщайте личную информацию лицам, которые звонят и представляются брокерам или банковскими работниками;
- ни при каких условиях не раскрывайте реквизиты своих банковских карт;
- получайте информацию только из проверенных источников КМУ, МОЗ, МВД;
- осуществляйте покупку на проверенных сайтах, а также с помощью наложенного платежа;
- осуществляйте покупку медицинских средств через сертифицированные места продажи;
- проверяйте данные продавца через сервис "STOP FRAUD", функционирующий на сайте киберполиции.
Напомним, киберполиции обнаружила в сети около 170 фейков о коронавирусе: около 80 удалено.