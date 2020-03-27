Киберполиции разоблачила схему присвоения 6 млн гривен известной торговой сети

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине разоблачили работников известной торговой сети, которые присвоили 6 млн гривен. Они осуществляли денежные переводы с назначением платежа "возврат товара", чего фактически не происходило. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.