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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61553 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72068 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Киберполиции разоблачила схему присвоения 6 млн гривен известной торговой сети

Киберполиции разоблачила схему присвоения 6 млн гривен известной торговой сети

Киев  •  УНН

 • 24446 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине разоблачили работников известной торговой сети, которые присвоили 6 млн гривен. Они осуществляли денежные переводы с назначением платежа "возврат товара", чего фактически не происходило. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Киберполиция разоблачила преступную схему присвоения 6 млн гривен известной торговой сети", - говорится в сообщении.

Киберполиции установила, что преступная группа действовала на протяжении 2018-2019 годов, ее участники были работниками данной сети. Злоумышленники, используя свое служебное положение, незаконно присвоили платежный POS-терминал.

После осуществляли операции по переводу средств на платежные банковские карты с назначением платежа "возврат товара". Фактически же возврат товара в магазин не проводился.

Также фигуранты переводили средства на счета третьих лиц и в дальнейшем присваивали их. Таким образом им удалось присвоить более шести миллионов гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас двум участникам преступной группы уже объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Напомним, киберэксперты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала средства со счетов физических и юридических лиц, причинив ущерб на более 20 млн гривен.

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