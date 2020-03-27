Киберполиции разоблачила схему присвоения 6 млн гривен известной торговой сети
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине разоблачили работников известной торговой сети, которые присвоили 6 млн гривен. Они осуществляли денежные переводы с назначением платежа "возврат товара", чего фактически не происходило. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Киберполиция разоблачила преступную схему присвоения 6 млн гривен известной торговой сети", - говорится в сообщении.
Киберполиции установила, что преступная группа действовала на протяжении 2018-2019 годов, ее участники были работниками данной сети. Злоумышленники, используя свое служебное положение, незаконно присвоили платежный POS-терминал.
После осуществляли операции по переводу средств на платежные банковские карты с назначением платежа "возврат товара". Фактически же возврат товара в магазин не проводился.
Также фигуранты переводили средства на счета третьих лиц и в дальнейшем присваивали их. Таким образом им удалось присвоить более шести миллионов гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас двум участникам преступной группы уже объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.
Напомним, киберэксперты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала средства со счетов физических и юридических лиц, причинив ущерб на более 20 млн гривен.