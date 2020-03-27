В Винницкой области экс-директора предприятия подозревают в растрате 100 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Винницкой области сообщили о подозрении экс-руководителю одного из казенных научно-производственных предприятий из-за растраты 100 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Винницкой области.
"Прокуратурой Винницкой области обеспечивается процессуальное руководство в уголовном производстве, досудебное расследование, в котором осуществляется следственным отделом Управлением СБ Украины в Винницкой области, по факту растраты средств служебными лицами одного из казенных научно-производственных объединений, занимающихся разработкой и производством стрелкового оружия, боеприпасов и спецсредств", - говорится в сообщении.
Так, в 2018 году между данным предприятием и иностранной фирмой заключен контракт о поставках линии по производству гильз, пуль и снаряжения патронов калибров 9х17 мм, 9х18 мм и 9х19 мм.
По условиям данного контракта иностранная фирма должна была поэтапно обеспечить подготовку экспертной лицензии на поставку продукции на территорию Украины, доставку товара, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, обучение технического персонала, а казенное предприятие в свою очередь должно было осуществить поэтапную оплату по факту выполнения данных условий контракта.
В нарушение требований договора, руководитель казенного предприятия перечислил денежные средства в сумме 100 тыс. долларов США на счет иностранной фирмы без проведения предварительных пусконаладочных работ, обучение персонала, а также без введения линии по производству гильз, пуль и снаряжение патронов в эксплуатацию.
По данному факту бывшему руководителю казенного предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, - растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.
Досудебное расследование продолжается, принимаются меры к установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения. За совершение указанного преступления, санкции ч. 5 ст. 191 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, в Украине разоблачили работников известной торговой сети, которые присвоили 6 млн гривен.