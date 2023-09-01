Луганщина: враг прекращает централизованное продовольственное обеспечение личного состава отдельных воинских частей

Детали

С завтрашнего дня в так называемой «лнр» начнут досрочное голосование – за неделю до дня «первых выборов».

Оно состоится в тех населенных пунктах и районах, где не обустроили избирательные участки и не ознакомили электорат с кандидатами. То есть, где угодно, по желанию организаторов этого неволеизъявления.

Продлится эта процедура почти неделю. Члены комиссий с ящиками будут ездить по адресам и искать желающих. Сколько пожелают найти – такой и окажется явка.

Подавляющее большинство штурмов врага сосредоточено на Новоегоровке. Полторы недели почти непрерывно россияне пытаются там найти слабое место в нашей обороне. Иногда атакуют по 10-12 раз в день. Но им ничего не удается – теряют личный состав и технику, в том числе и новейшие танки.

Не уменьшает противник и количество авиационных налетов – вчера пострадали Новоегоровка и Белогоровка.

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Невское, Белогоровка и Твердохлебово попали под артиллерийский огонь россиян.

Между тем, логистическое обеспечение личного состава оккупационных войск продолжает ухудшаться, о чем свидетельствует введение соответствующих ограничений отдельных воинских частей.

В частности, до российских оккупационных администраций Сватовщины доведено, что с сентября прекращается централизованное продовольственное обеспечение личного состава подразделений, дислоцированных на территории этого района.

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