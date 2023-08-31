Окуповане Рубіжне продовжує виживати без мобільного зв’язку та інтернету – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Тимчасово окуповане Рубіжне на Луганщині продовжує виживати без мобільного зв’язку та інтернету. В місті з весни минулого року так нічого й не розпочали відновлювати. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
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"Окуповане Рубіжне продовжує виживати без мобільного зв’язку та інтернету. В місті з весни минулого року так нічого й не розпочали відновлювати. Не стимулюють місцевих колаборантів навіть так звані «перші вибори», до яких залишилися лічені дні", - написав Лисогор у Telegram.
За його словами, у місті демонтують котельні, бо там ще є чим розжитися, і не торкаються завалів зруйнованих росіянами будинків та промислових об’єктів.
«Багато де, за словами рубіжан, залишилися тіла людей. Однак на них, як і на місто, росіянам та зрадникам, байдуже», - зазначив Лисогор.
Доповнення
В окуповане Рубіжне на Луганщині жителі тепер можуть в’їхати тільки з дозволу військових рф.