Оккупированное Рубежное продолжает выживать без мобильной связи и интернета - ОВА

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"Оккупированное Рубежное продолжает выживать без мобильной связи и интернета. В городе с весны прошлого года так ничего и не начали восстанавливать. Не стимулируют местных коллаборационистов даже так называемые «первые выборы», до которых остались считанные дни", - написал Лысогор в Telegram.

По его словам, в городе демонтируют котельные, потому что там еще есть чем разжиться, и не касаются завалов разрушенных россиянами домов и промышленных объектов.

«Много где, по словам рубежан, остались тела людей. Однако на них, как и на город, россиянам и предателям, безразлично», - отметил Лысогор.

Дополнение

В оккупированное Рубежное на Луганщине жители теперь могут в’ехать только с разрешения военных рф.



