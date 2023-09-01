Луганщина: ворог припиняє централізоване продовольче забезпечення особового складу окремих військових частин
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В "лнр" завтра стартують так звані "вибори". Ворог зосередився на спробах прорвати українську оборону Новоєгорівки, однак тільки втрачає техніку і особовий склад. Водночас ситуація з логістикою росіян стає все гіршою і вже з вересня на Сватівщині припиняється централізоване продовольче забезпечення особового складу підрозділів, передає УНН з посиланням на голову Луганської ОВА Артема Лисогора.
Деталі
Від завтра у так званій «лнр» розпочнуть дострокове голосування – за тиждень до дня «перших виборів».
Воно відбудеться у тих населених пунктах та районах, де не облаштували виборчі дільниці і не ознайомили електорат з кандидатами. Тобто, будь-де, за бажанням організаторів цього неволевиявлення.
Триватиме ця процедура майже тиждень. Члени комісій зі скриньками їздитимуть по адресах і шукатимуть бажаючих. Скількох забажають знайти – такою й виявиться явка.
Переважна більшість штурмів ворога зосереджена на Новоєгорівці. Півтора тижня майже безперервно росіяни намагаються там знайти слабке місце в нашій обороні. Інколи атакують по 10-12 разів на день. Але їм нічого не вдається – втрачають особовий склад і техніку, зокрема, й новітні танки.
Не зменшує противник і кількість авіаційних нальотів – учора постраждали Новоєгорівка та Білогорівка.
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Невське, Білогорівка та Твердохлібове потрапили під артилерійський вогонь росіян.
Тим часом, логістичне забезпечення особового складу окупаційних військ продовжує погіршуватись, про що свідчить запровадження відповідних обмежень окремих військових частин.
Зокрема, до російських окупаційних адміністрацій Сватівщини доведено, що з вересня припиняється централізоване продовольче забезпечення особового складу підрозділів, дислокованих на території цього району.
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