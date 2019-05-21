На Левобережье прогнозируют град

"В последующие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами, завтра на Закарпатье, в Приазовье, в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях местами значительные дожди. Ветер южный, 7-12 м/с, на Левобережье местами шквалы 15-20 м/с и град ", - указали синоптики.

Температура ночью 10-15°, днем 17-24°, 23-24 мая в южных и восточных областях до 27°.

Напомним, активный атмосферный фронт принесет грозы на запад Украины.