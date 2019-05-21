На Лівобережжі прогнозують град
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У наступні три доби в Україні пройдуть дощі з грозами, на Лівобережжі подекуди град. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі з грозами, завтра на Закарпатті, в Приазов'ї, на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Полтавщині місцями значні дощі. Вітер південний, 7-12 м/с, на Лівобережжі подекуди шквали 15-20 м/с та град", - вказали синоптики.
Температура вночі 10-15°, вдень 17-24°, 23-24 травня у південних та східних областях до 27°.
Нагадаємо, активний атмосферний фронт принесе грози на захід України.