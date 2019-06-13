В очередях на пунктах пропуска застряло более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. На контрольно-пропускных пунктах на въезд и выезд, очередь из транспортных средств в количестве более 200 авто, сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/60; "Марьинка" - 0/20; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 0/0", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, КПВВ "Золотое" на Донбассе продолжает работать только с украинской стороны.
Напомним, по сообщению Омбудсмена, на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" нет медпунктов и надлежащих гигиенических условий.