В очередях на пунктах пропуска застряло более 200 автомобилей

"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/60; "Марьинка" - 0/20; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 0/0", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, КПВВ "Золотое" на Донбассе продолжает работать только с украинской стороны.



Напомним, по сообщению Омбудсмена, на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" нет медпунктов и надлежащих гигиенических условий.