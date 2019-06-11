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На КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" немає медпунктів та належних гігієнічних умов – офіс Омбудсмена

Київ • УНН

 • 10576 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. На контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак" залишається не вирішеним питання щодо облаштування медичних пунктів, місць відпочинку та створення перед КПВВ зон сервісного обслуговування з належними санітарно-гігієнічними умовами. При цьому, жодних робіт з благоустрою державними установами не проводиться. Про це повідомила прес-служба Омбудсмена, передає УНН.

На КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" немає медпунктів та належних гігієнічних умов – офіс Омбудсмена

Так, відбулися моніторингові візити до контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак". За результатами моніторингу встановлено низку недоліків, що є характерними для цих КПВВ протягом усього періоду їх існування.

Моніторинг показав відсутність медпунктів.

"На КПВВ "Каланчак" навіть не передбачене приміщення, а на КПВВ "Чонгар" приміщення медичного пункту використовується не за призначенням", - повідомили в Омбудсмена.

Також було виявлено незадовільний стан дорожнього покриття на КПВВ "Каланчак". Згідно з даними моніторингу, розбита пішохідна доріжка, що не лише ускладнює рух громадян з великогабаритними речами, але й практично унеможливлює пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

"Відсутні не лише друковані засоби масової інформації, видані мовою корінного народу та національних меншин, які проживають на тимчасово окупованій території, але й пошкоджені інформаційні стенди, де визначено порядок проходження КПВВ", - уточнили у прес-службі.

А на КПВВ "Чонгар" до цього часу відсутні покажчики на шляху до місця проведення перевірки.

Зазначено, що під час спілкування представників Уповноваженого з громадянами, які перетинають лінію розмежування, люди скаржаться на відсутність можливості перетинати буферну зону в автомобілях або автобусах, а не пішки, що є надзвичайно важливим для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та громадян з малолітніми дітьми.

"Зокрема це є необхідним у разі несприятливих погодних умов і є актуальним для всіх, хто перетинає лінію розмежування (довжина буферної зони біля КПВВ "Каланчак" майже 900 метрів, а біля КПВВ "Чонгар" - 4 км)", - сказано у повідомленні.

За інформацією прес-служби, як мешканці тимчасово окупованої території, які їдуть на материкову частину України, так і громадяни, які з певних причин перетинають лінію зіткнення в бік окупованого півострова, а також працівники Держприкордонслужби звертають увагу на проблеми з транспортом та невідповідність розкладу руху автомобільного пасажирського транспорту із розкладом руху залізничного транспорту.

Крім того, на обох перевірених КПВВ як і раніше відсутні центри надання адміністративних послуг. Уточнюється, що їх створення в четвертому кварталі 2018 року було передбачено постановою уряду для спрощення доступу до адміністративних послуг для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, в Україні анонсували початок будівництва двох КПВВ біля Криму.

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