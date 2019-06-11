На КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" немає медпунктів та належних гігієнічних умов – офіс Омбудсмена

КИЇВ. 11 червня. УНН. На контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак" залишається не вирішеним питання щодо облаштування медичних пунктів, місць відпочинку та створення перед КПВВ зон сервісного обслуговування з належними санітарно-гігієнічними умовами. При цьому, жодних робіт з благоустрою державними установами не проводиться. Про це повідомила прес-служба Омбудсмена, передає УНН.