На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" нет медпунктов и надлежащих гигиенических условий — офис Омбудсмена

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 76108 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 167731 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 138242 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 201391 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 247972 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 211041 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 244690 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207886 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 485216 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241070 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.9м/с
87%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 29209 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 16955 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 21262 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 23519 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

14:24 • 19169 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 261475 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 238348 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 323797 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 485216 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 577246 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 29235 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 201391 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78331 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 74972 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80532 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" нет медпунктов и надлежащих гигиенических условий — офис Омбудсмена

Киев • УНН

 • 10576 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. На контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" остается нерешенным вопрос по обустройству медицинских пунктов, мест отдыха и создание перед КПВВ зон сервисного обслуживания с надлежащими санитарно-гигиеническими условиями. При этом, никаких работ по благоустройству государственными учреждениями не проводится. Об этом сообщила пресс-служба Омбудсмена, передает УНН.

На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" нет медпунктов и надлежащих гигиенических условий — офис Омбудсмена

Так, состоялись мониторинговые визиты к контрольных пунктов въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак". По результатам мониторинга установлено ряд недостатков, характерных для этих КПВВ течение всего периода их существования.

Мониторинг показал отсутствие медпунктов.

"На КПВВ "Каланчак" даже не предусмотрено помещения, а на КПВВ "Чонгар" помещение медицинского пункта используется не по назначению", - сообщили в омбудсмена.

Также было выявлено неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на КПВВ "Каланчак". Согласно данным мониторинга, разбита пешеходная дорожка, что не только затрудняет движение граждан с крупногабаритными вещами, но и практически исключает передвижение лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

"Отсутствуют не только печатные средства массовой информации, выданные языке коренного народа и национальных меньшинств, проживающих на временно оккупированной территории, но и поврежденные информационные стенды, где определен порядок прохождения КПВВ", - уточнили в пресс-службе.

А на КПВВ "Чонгар" до сих пор отсутствуют указатели на пути к месту проведения проверки.

Отмечено, что во время общения представителей Уполномоченного с гражданами, которые пересекают линию разграничения, люди жалуются на отсутствие возможности пересекать буферную зону в автомобилях или автобусах, а не пешком, что является чрезвычайно важным для граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью и граждан с малолетними детьми.

"В частности это необходимо в случае неблагоприятных погодных условий и является актуальным для всех, кто пересекает линию разграничения (длина буферной зоны у КПВВ "Каланчак" почти 900 метров, а у КПВВ "Чонгар" - 4 км)", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, как жители временно оккупированной территории, которые едут на материковую часть Украины, так и граждане, которые по определенным причинам пересекают линию соприкосновения в сторону оккупированного полуострова, а также работники Госпогранслужбы обращают внимание на проблемы с транспортом и несоответствие расписания движения автомобильного пассажирского транспорта с расписанием движения железнодорожного транспорта.

Кроме того, на обоих проверенных КПВВ прежнему отсутствуют центры предоставления административных услуг. Уточняется, что их создание в четвертом квартале 2018 было предусмотрено постановлением правительства для упрощения доступа к административным услугам для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории.

Напомним, в Украине анонсировали начало строительства двух КПВВ возле Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$79,063.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,633.95