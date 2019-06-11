На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" нет медпунктов и надлежащих гигиенических условий — офис Омбудсмена

Так, состоялись мониторинговые визиты к контрольных пунктов въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак". По результатам мониторинга установлено ряд недостатков, характерных для этих КПВВ течение всего периода их существования.

Мониторинг показал отсутствие медпунктов.

"На КПВВ "Каланчак" даже не предусмотрено помещения, а на КПВВ "Чонгар" помещение медицинского пункта используется не по назначению", - сообщили в омбудсмена.

Также было выявлено неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на КПВВ "Каланчак". Согласно данным мониторинга, разбита пешеходная дорожка, что не только затрудняет движение граждан с крупногабаритными вещами, но и практически исключает передвижение лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

"Отсутствуют не только печатные средства массовой информации, выданные языке коренного народа и национальных меньшинств, проживающих на временно оккупированной территории, но и поврежденные информационные стенды, где определен порядок прохождения КПВВ", - уточнили в пресс-службе.

А на КПВВ "Чонгар" до сих пор отсутствуют указатели на пути к месту проведения проверки.

Отмечено, что во время общения представителей Уполномоченного с гражданами, которые пересекают линию разграничения, люди жалуются на отсутствие возможности пересекать буферную зону в автомобилях или автобусах, а не пешком, что является чрезвычайно важным для граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью и граждан с малолетними детьми.

"В частности это необходимо в случае неблагоприятных погодных условий и является актуальным для всех, кто пересекает линию разграничения (длина буферной зоны у КПВВ "Каланчак" почти 900 метров, а у КПВВ "Чонгар" - 4 км)", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, как жители временно оккупированной территории, которые едут на материковую часть Украины, так и граждане, которые по определенным причинам пересекают линию соприкосновения в сторону оккупированного полуострова, а также работники Госпогранслужбы обращают внимание на проблемы с транспортом и несоответствие расписания движения автомобильного пассажирского транспорта с расписанием движения железнодорожного транспорта.

Кроме того, на обоих проверенных КПВВ прежнему отсутствуют центры предоставления административных услуг. Уточняется, что их создание в четвертом квартале 2018 было предусмотрено постановлением правительства для упрощения доступа к административным услугам для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории.

Напомним, в Украине анонсировали начало строительства двух КПВВ возле Крыма.