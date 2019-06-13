У чергах на пунктах пропуску застрягло понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На контрольно-пропускних пунктах на в'їзд та виїзд, черга з транспортних засобів у кількості понад 200 авто, повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу.
"Сьогодні зранку на КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 50/60; "Мар’їнка" – 0/20; "Новотроїцьке" – 30/60; "Гнутове" – 0/0", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, КПВВ "Золоте" на Донбасі продовжує працювати лише з української сторони.
Нагадаємо, за повідомленням Омбудсмена, на КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" немає медпунктів та належних гігієнічних умов.