На Лиманско-Купянском направлении россияне перегруппировываются и используют авиацию - Сухопутные войска

оккупационные войска рф активизировались на Лиманско-Купянском направлении и активно используют авиацию для ударов по позициям ВСУ. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает УНН.

Детали

На Лиманско-Купянском направлении активизировались боевые действия. Состоялось 12 вражеских атак в районе Синьковки, Ивановки и Серебрянского лесничества. По последнему враг атакует с авиации. Вчера россияне нанесли 6 авиационных ударов с вертолетов огневой поддержки КА-52, Ми-24 и Су-25 - резюмировал Фитьо.

По его словам, после событий на юге, когда авиационный парк противника уменьшился на несколько самолетов, использование собственных авиационных бомб на данном направлении поставлено на паузу.

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Кроме того, по позициям ВСУ было запущено 29 дронов камикадзе, нанесено 639 артиллерийских обстрелов. В свою очередь, украинским военным удалось ликвидировать 56 оккупантов и уничтожить три единицы военной техники, среди которых один танк - рассказал представитель командования Сухопутных войск ВСУ.

Он подчеркнул, что в целом ситуация остается активной, противник от своих намерений не отказывается. Враг подтягивает свои резервы, перегруппировывается и продолжает вести активные боевые действия.

Дополнение

Согласно сводке Генштаба в течение прошедших суток произошло 56 боевых столкновений.

В общем враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Напомним,

На Бахмутском направлении не утихают ожесточенные боевые действия. Там оккупанты пытаются интенсивно наступать, в частности в направлении Часового Яра.