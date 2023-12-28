На Луганщине враг осуществляет около 150-170 обстрелов в сутки - ОВА

Россияне начали активнее обстреливать Луганщину. В последнее время враг ежедневно осуществляет около 150-170 обстрелов. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире Радио Свобода, передает УНН.

К нам в течение последнего месяца забросили еще целую армию российскую, которая взяла направление и атакует. Конечно увеличилось (количество вражеских обстрелов - ред), если в среднем брать, когда было мощно, летом было 450-470 снарядов. Сейчас около 600 снарядов прилетает и 150-170 обстрелов в сутки, включая авиацию, минометные расчеты. Включая артиллерию, которая постоянно работает и в том числе по населенным пунктам - сказал Лисогор.

Детали

По словам Лысогора, россиянам был дан приказ, выйти на границы Луганской и Донецкой областей поэтому "они пытаются любыми силами это сделать, не считаясь ни с жертвами, ни с потерями техники". Однако Силы Обороны успешно держат оборону по всей полосе Луганской области. В том числе и в Серебрянском лесу, и в Белогоровке.

Также глава ОВА отметил, что оккупанты не пренебрегают обстрелами населенных пунктов, куда ежедневно прилетает от 5 до 15 снарядов, мин или авиабомб. В связи с этим некоторые населенные пункты разрушены почти до основания.

Напомним,

Вчера российская армия направила по населенным пунктам и укреплениям украинских военных на Луганщине более 600 снарядов, создавая попытки прорыва возле Невского и Новолюбовки, а также в Серебрянском лесничестве.

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