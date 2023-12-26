россияне уничтожили более 26 тыс. гектаров леса в Луганской области - ОВА
россияне уничтожили более 26 000 гектаров луганских лесов, убытки превышают 180 миллиардов гривен.
Другие корабли могли также страдать от последствий атаки на "Новочеркасск" в Феодосии - Гуменюк
Представитель Минобороны Украины предполагает, что другие корабли, кроме "Новочеркасска", могут были повреждены после мощной детонации в Феодосии. Подтвержденной информации пока нет.
"Пополнение российского подводного черноморского флота": Зеленский сделал заявление после атаки на вражеский "новочеркасск"
Президент Украины Зеленский поблагодарил Воздушные силы за "пополнение подводного флота" рф после атаки на российский "новочеркасск".
На Киевщине на Рождество горели два храма
В Киевской области горели Церковь Рождества Богородицы и Свято-Михайловский храм.
Стало известно, от чего умерла 12-летняя украинка в россии
12-летняя девочка из Луганска умерла от осложнений после прививки российской вакциной "Совигрипп". Из 125 вакцинированных детей у 96 наблюдались симптомы ОРВИ и гриппа А.
Зеленский собрал Ставку: обсудили наращивание внутреннего оборонного производства
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Гуменюк: не исключено, что "новочеркасск" мог быть загружен "шахедами", но информацию проверяют
Не исключено, что "новочеркасск" мог быть загружен "шахедами", но информацию проверяют, говорит Гуменюк.
Южная Корея расширила перечень экспортных санкций против рф и белоруссии
Южная Корея усиливает экспортный контроль в отношении россии и беларуси, запретив 682 дополнительные позиции для сдерживания военного использования. Общее количество запрещенных товаров теперь составляет 1 159.
Стивен Фрай призвал граждан Великобритании выступить против антисемитизма
Стивен Фрай на телевидении осудил рост антисемитизма в Великобритании, призвав граждан противостоять ему. Он выразил опасения за безопасность еврейских общин.
Враг в декабре атаковал юг более 270 дронами - Гуменюк
В декабре враг совершил более 270 атак беспилотников на юге Украины; самая интенсивная атака состоялась 14 декабря, когда было сбито 39 беспилотников.