россияне уничтожили более 26 тыс. гектаров леса в Луганской области - ОВА

Более 26 тыс. га леса уничтожили россияне в Луганской области, рамзер ущерба уже составляет более 180 миллиардов гривен, сообщили во вторник в Луганской ОВА в Facebook, пишет УНН.

Оккупанты продолжают уничтожать природную среду Луганской области. Но ни одно преступление рф не останется без наказания. Нанесенный нашим лесам вред только растет. По предварительным расчетам, в результате поражения артиллерийскими, авиационными, а также тяжелыми огнеметными системами врага лесной фонд Луганской области уничтожен на площади более 26 тыс. га. Общий размер ущерба за загрязнение атмосферного воздуха уже составляет 180 417 427,388 тыс. гривен сообщила заместитель начальника Луганской ОВА Наталья Романенко.

Она подчеркнула, что зафиксированные факты преступлений россиян дополнят общий перечень ущерба от действий врага и будут использованы для подготовки иска в Международный суд ООН.

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