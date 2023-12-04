ЕС готов помочь Украине в расследовании экологических преступлений россии – представитель Еврокомиссии

Еврокомиссия и профильные органы стран-членов ЕС готовы помочь Украине в расследовании экологических преступлений россии. В этом заверил замгенерального директора директората Еврокомиссии по вопросам юстиции Нильс Берндт в комментарии изданию Deutsche Welle, передаёт УНН.

Помимо привлечения к ответственности наша цель должна заключаться, прежде всего, в восстановлении окружающей среды в тех случаях, где это возможно. А там, где это сделать нельзя, необходимо требовать компенсации (от россии. - ред.). – заключил представитель Еврокомиссии.

Детали

Представитель Еврокомисии отметил, что в современной истории есть случаи, когда страны получали компенсацию за причиненный им экологический ущерб в результате военных конфликтов.

Однако, масштабы предполагаемых экологических преступлений, совершенных в Украине россиянами – "огромны". И потому пока не ясно как будет реализованы эти компенсации, тк "правовой контекст этих преступлений не очень четкий", – резюмировал Берндт

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