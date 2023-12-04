На эковосстановление Украины уйдет не менее 20 лет - Стрелец

На экологическое восстановление территорий Украины уйдет не менее 20 лет. Однако некоторые разрушенные до основания экологические системы вообще полноценному восстановлению не подлежат. Об этом сообщили DW со ссылкой на министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, передает УНН.

На их восстановление уйдет не менее 20 лет. 10 украинских национальных парков оккупированы, а некоторые уникальные экологические системы полностью уничтожены и восстановить их до первоначального состояния больше не удастся - отметил Стрелец.

Детали

Экологический ущерб нанесенный россией часто имеет долговременные и необратимые последствия. На сегодня стоимость экоущерба оценивается в 56,7 миллиардов евро.

Также по данным Стрельца, военные действия уже привели к дополнительному выбросу в атмосферу 150 миллионов тонн парниковых газов. Поэтому можно отметить, что экологические последствия российской агрессии ощущаются далеко за пределами Украины.

Кроме этого Украина занимает одно из первых мест в мире по площади заминированных территорий. Она составляет 30%. А площадь покрытых лесом территорий, где идут военные действия, достигает почти 30 тысяч квадратных километров.

Напомним

Подрыв армией рф Каховской ГЭС привел к ущербу окружающей среде на сумму более 1,5 млрд евро.

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