У ЄС пропонують криміналізувати екоцид і притягти рф до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Європейський соціально-економічний комітет, дорадчий орган ЄС, закликає визнати екоцид кримінальним злочином, аби притягнути росію до відповідальності за її дії в Україні, повідомляє УНН.
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"Європейський соціально-економічний комітет (ЄСЕК) на своєму квітневому пленарному засіданні ухвалив висновок за власною ініціативою про право на здорове довкілля в ЄС, особливо у контексті війни в Україні, закликаючи до криміналізації дій росії відповідно до європейського законодавства, а також охорони навколишнього природного середовища для захисту основних прав", - ідеться у заяві євроінституції.
"Європейський соціально-економічний комітет разом із Європарламентом закликає визнати екоцид кримінальним злочином відповідно до законодавства ЄС. У ЄСЕК вважають, що це допоможе притягнути росію до відповідальності за її дії в Україні та запобігти повторенню таких екологічних катастроф у майбутньому", - зазначається у заяві.
Деталі
Окрім того, Комітет закликає ЄС "документувати, картувати та вимірювати такий вплив для правового захисту навколишнього середовища, забезпечення підзвітності та створення основи для екологічно та соціально справедливого повоєнного відновлення, що відповідає міжнародним стандартам, а також соціальним та екологічним нормам".
Доповнення
Україна, за даними Міндовкілля, уже зафіксувала понад 2300 фактів екологічних злочинів російських окупантів, а орієнтовна сума завданих збитків перевищує 51 млрд дол. (майже 1,9 трлн грн).