После сбития 5 вражеских самолетов россия массово запустила БПЛА для разведки - Игнат

После того, как Силы обороны обороны уничтожили пять вражеских самолетов, россия массово запустила БПЛА для разведки. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Очень много БПЛА после сбития российских самолетов рыщут в этом районе и пытаются что-то для себя выяснить: а как же их сбили. Не просто выяснить, как их сбили, но и смотрят еще - не подтянули ли случайно украинские Силы обороны еще что-то (военную технику - ред.), чтобы в дальнейшем их уничтожать - рассказал представитель Воздушных сил.

Игнат также добавил, что враг может концентрироваться на других направлениях для нанесения ударов.

Напомним

Украинские войска сбили 5 вражеских самолетов за неделю, подняв боевой дух на год вперед, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время рождественского поздравления.

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