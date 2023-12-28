Еще плюс 920 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
  •  108578 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
  •  126002 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
  •  124719 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
  •  139025 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
  •  147121 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  163565 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  178133 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  172812 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  164550 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  150116 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  131927 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129180 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139029 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  132524 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  250517 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Еще плюс 920 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли 356 670 военнослужащих и 5940 танков.

Война •   •  20913 просмотра
Еще плюс 920 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

В Пентагоне не исключили развертывания войны на Ближнем Востоке

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ударили по еще одному кораблю в Красном море. Остин говорит, что США примет необходимые меры для защиты

Новости Мира •   •  17521 просмотра
В Пентагоне не исключили развертывания войны на Ближнем Востоке

На фронте произошло 56 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война •   •  21413 просмотра
На фронте произошло 56 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Силы обороны за сутки нанесли 12 авиаударов по российской армии - Генштаб

За сутки подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 складов боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.

Война •   •  22095 просмотра
Силы обороны за сутки нанесли 12 авиаударов по российской армии - Генштаб

Украинская ПВО уничтожила 7 ударных дронов

Семь дронов-"шахедов" за ночь сбили Силы противовоздушной обороны Украины в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

Война •   •  21327 просмотра
Украинская ПВО уничтожила 7 ударных дронов

Запад изменил стратегию и подталкивает Украину к переговорам с РФ - Politico

На фоне проблем с западной помощью Украине администрация Джо Байдена и европейские чиновники тихо меняют стратегию поддержки Украины, смещая акценты с достижения полной победы над Россией на улучшение позиций Киева в возможных переговорах о прекращении войны.

Война •   •  31967 просмотра
Запад изменил стратегию и подталкивает Украину к переговорам с РФ - Politico

Россияне за сутки ударили по Херсонщине семью управляемыми авиабомбами - Гуменюк

Враг трижды обстрелял Херсон за сутки, дважды - Станислав. Есть разрушения гражданской инфраструктуры, также пострадали люди.

Война •   •  42808 просмотра
Россияне за сутки ударили по Херсонщине семью управляемыми авиабомбами - Гуменюк

В Крыму раздавались взрывы, в РФ заявили о двух сбитых украинских дронах

Минобороны РФ заявило о сбитых двух украинских дронах в Крыму.

Война •   •  39626 просмотра
В Крыму раздавались взрывы, в РФ заявили о двух сбитых украинских дронах

Международный день кино, День "позвони другу". Что еще можно отметить 28 декабря

Международный день кино отмечается по случаю первого коммерческого показа фильма братьями Люмьер в 1895 году. В Украине первый кинотеатр открылся в Киеве в 1897 году.

УНН Lite •   •  35487 просмотра
Международный день кино, День "позвони другу". Что еще можно отметить 28 декабря

Россия пытается изменить демографический состав на оккупированной Луганщине

На временно оккупированные территории Луганщины захватчики начали свозить представителей "малых народов".

Война •   •  35334 просмотра
Россия пытается изменить демографический состав на оккупированной Луганщине