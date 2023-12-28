На фронте произошло 56 боевых столкновений за сутки - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Силы обороны за сутки нанесли 12 авиаударов по российской армии - Генштаб
За сутки подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 складов боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.
Украинская ПВО уничтожила 7 ударных дронов
Семь дронов-"шахедов" за ночь сбили Силы противовоздушной обороны Украины в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.
Запад изменил стратегию и подталкивает Украину к переговорам с РФ - Politico
На фоне проблем с западной помощью Украине администрация Джо Байдена и европейские чиновники тихо меняют стратегию поддержки Украины, смещая акценты с достижения полной победы над Россией на улучшение позиций Киева в возможных переговорах о прекращении войны.
Россияне за сутки ударили по Херсонщине семью управляемыми авиабомбами - Гуменюк
Враг трижды обстрелял Херсон за сутки, дважды - Станислав. Есть разрушения гражданской инфраструктуры, также пострадали люди.
В Крыму раздавались взрывы, в РФ заявили о двух сбитых украинских дронах
Минобороны РФ заявило о сбитых двух украинских дронах в Крыму.
Международный день кино, День "позвони другу". Что еще можно отметить 28 декабря
Международный день кино отмечается по случаю первого коммерческого показа фильма братьями Люмьер в 1895 году. В Украине первый кинотеатр открылся в Киеве в 1897 году.
Россия пытается изменить демографический состав на оккупированной Луганщине
На временно оккупированные территории Луганщины захватчики начали свозить представителей "малых народов".
В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами приземлился на замерзшую реку
Самолет Ан-24 с 34 людьми на борту благополучно приземлился на замерзшую реку в Якутии; никто не пострадал, ведется расследование.
"Давайте молиться за мученическую Украину", - Папа Франциск
Папа Римский упомянул Украину только в большой рождественской речи. Переходя от событий двухтысячелетней давности, когда родился Иисус, понтифик назвал "маленькими Иисусами" современных детей, чье детство было разрушено войной.