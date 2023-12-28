На фронте произошло 56 боевых столкновений за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений на фронте. В общем враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки оккупантов вблизи Богдановки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 15 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Силы обороны за сутки нанесли 12 авиаударов по российской армии - Генштаб

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области области, где нашими защитниками отражено 3 атаки.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении направлении противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.