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Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
10:49 • 44318 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

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Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 267597 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 170861 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Курском направлении рф потеряла 30-35 тыс. военных - Зеленский

На Курском направлении рф потеряла 30-35 тыс. военных - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 9636 просмотра

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На Курском направлении россия потеряла до 35 тысяч военных, из них 4 тысячи - солдаты из КНДР. Всего на этом направлении находится 60 тысяч российских военных.

россияне потеряли на Курском направлении до 35 тыс. военных, включая солдат из КНДР, которые понесли потери до 4 тыс. военных. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, передает УНН.

Как вы видите, у россиян все не так очень хорошо на фронте, раз они начали затягивать другие страны в эту войну. Мы видим 12 тыс. северокорейских военных, которые приехали в Украину воевать против нас. 4 тыс. - уничтожены. Они понесли большие потери. На одном Курском направлении, вам все разведки мира скажут, что россия потеряла 30-35 тыс. Представьте себе, что вы готовы отдать жизнь 30 тыс. своих людей ради просто того, чтобы 5 месяцев давить на нас, не имея там результата. Большие потери у россиян

- сказал Зеленский.

Напомним

Сейчас в курской области находится 60 тыс. военных рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

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