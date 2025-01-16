На Курском направлении рф потеряла 30-35 тыс. военных - Зеленский

россияне потеряли на Курском направлении до 35 тыс. военных, включая солдат из КНДР, которые понесли потери до 4 тыс. военных. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, передает УНН.

Как вы видите, у россиян все не так очень хорошо на фронте, раз они начали затягивать другие страны в эту войну. Мы видим 12 тыс. северокорейских военных, которые приехали в Украину воевать против нас. 4 тыс. - уничтожены. Они понесли большие потери. На одном Курском направлении, вам все разведки мира скажут, что россия потеряла 30-35 тыс. Представьте себе, что вы готовы отдать жизнь 30 тыс. своих людей ради просто того, чтобы 5 месяцев давить на нас, не имея там результата. Большие потери у россиян