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На Курському напрямку рф втратила 30-35 тис. військових - Зеленський

На Курському напрямку рф втратила 30-35 тис. військових - Зеленський

Київ • УНН

 • 24926 перегляди

На Курському напрямку росія втратила до 35 тисяч військових, з них 4 тисячі - солдати з КНДР. Загалом на цьому напрямку перебуває 60 тисяч російських військових.

росіяни втратили на Курському напрямку до 35 тис. військових, включаючи солдат із КНДР, які понесли втрати до 4 тис. військових. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.

Як ви бачите, у росіян все не так дуже добре на фронті, раз вони почали затягувати інші країни у цю війну. Ми бачимо 12 тис. північнокорейських військових, які приїхали в Україну воювати проти нас. 4 тис. - знищено. Вони понесли великі втрати. На одному Курському напрямку, вам всі розвідки світу скажуть, що росія втратила 30-35 тис. Уявіть собі, що ви готові віддати життя 30 тис. своїх людей заради просто того, щоб 5 місяців тиснути на нас, не маючи там результату. Великі втрати у росіян

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Наразі в курській області перебуває 60 тис. військових рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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