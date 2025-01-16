На Курському напрямку рф втратила 30-35 тис. військових - Зеленський

росіяни втратили на Курському напрямку до 35 тис. військових, включаючи солдат із КНДР, які понесли втрати до 4 тис. військових. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.

Як ви бачите, у росіян все не так дуже добре на фронті, раз вони почали затягувати інші країни у цю війну. Ми бачимо 12 тис. північнокорейських військових, які приїхали в Україну воювати проти нас. 4 тис. - знищено. Вони понесли великі втрати. На одному Курському напрямку, вам всі розвідки світу скажуть, що росія втратила 30-35 тис. Уявіть собі, що ви готові віддати життя 30 тис. своїх людей заради просто того, щоб 5 місяців тиснути на нас, не маючи там результату. Великі втрати у росіян