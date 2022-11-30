На Купянском направлении россияне продолжают обстреливать населенные пункты, разрушены несколько домов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Харьковской области продолжаются интенсивные обстрелы российских оккупантов на Купянском направлении. В результате атак есть разрушение. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире марафона «Единные новости», информирует УНН.
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«Линия фронта находится на Купянскому направлению. Враг обстреливает позиции наших военных из авиации, артиллерии и ракетных оружий. Страдает север нашей области и те населённые пункты, которые там находятся. В Купянском районе разрушены несколько жилых домов и хозяйственных сооружений, не имеющих отношения к военным объектам инфраструктуры», - заявил он.
Детали
Синегубов подчеркнул, что под оккупацией находятся еще 29 населенных пунктов.
Также глава области заверил, что на деоккупированных территориях восстанавливается система электроснабжения.
Дополнение
29 ноября российские оккупанты обстреливали Купянский район Харьковской области ракетами и из артиллерии - разрушены крыши двух домов, есть попадание на территорию образовательного учреждения.