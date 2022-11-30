На Куп’янському напрямку росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, зруйновано декілька будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Харківщині продовжуються інтенсивні обстріли російських окупантів на Куп’янському напрямку. Внаслідок атак є руйнування. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі марафону «Єдині новини», інформує УНН.
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«Лінія фронту знаходиться по Куп'янському напрямку. Ворог обстрілює позиції наших військових з авіації, артилерії та ракетної зброї. Страждає північ нашої області і ті населені пункти, які там знаходяться. В Куп’янському району зруйновано декілька житлових будинків та господарчих споруд, які не мають відношення до військових об’єктів інфраструктури», - заявив він.
Деталі
Синєгубов наголосив, що під окупацією знаходяться ще 29 населених пунктів.
Також очільник області запевнив, що на деокупованих територіях відновлюється система електропостачання.
Доповнення
29 листопада російські окупанти обстрілювали Куп'янський район Харківської області ракетами та з артилерії – зруйновано дахи двох будинків, є влучання на територію освітнього закладу.