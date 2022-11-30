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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29381 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти вдарили по Харківщині ракетами та з артилерії, є руйнування

Окупанти вдарили по Харківщині ракетами та з артилерії, є руйнування

Київ • УНН

 • 787989 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вчора, 29 листопада, російські окупанти обстрілювали Куп'янський район Харківської області ракетами та з артилерії – зруйновано дахи двох будинків, є влучання на територію освітнього закладу. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

"Знову під обстрілами Куп'янський район: окупанти протягом доби наносили артилерійські та ракетні удари. У Курилівській громаді внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу", – написав Синєгубов.

Деталі

У смт Козача Лопань Харківського району внаслідок російських обстрілів було зруйновано чотири квартири багатоквартирного будинку – жертв та постраждалих немає.

Під обстрілами перебуває і Вовчанська громада – доба минула без постраждалих.

У Салтівському районі Харкова 51-річний чоловік знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалого госпіталізували з вибуховою травмою, його стан середній.

Нагадаємо

В Ізюмському районі Харківської області 40-річний чоловік дістав вибухову травму, наступивши на вибухонебезпечний предмет.

Українські Національні Новини

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