Окупанти вдарили по Харківщині ракетами та з артилерії, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вчора, 29 листопада, російські окупанти обстрілювали Куп'янський район Харківської області ракетами та з артилерії – зруйновано дахи двох будинків, є влучання на територію освітнього закладу. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Знову під обстрілами Куп'янський район: окупанти протягом доби наносили артилерійські та ракетні удари. У Курилівській громаді внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу", – написав Синєгубов.
Деталі
У смт Козача Лопань Харківського району внаслідок російських обстрілів було зруйновано чотири квартири багатоквартирного будинку – жертв та постраждалих немає.
Під обстрілами перебуває і Вовчанська громада – доба минула без постраждалих.
У Салтівському районі Харкова 51-річний чоловік знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалого госпіталізували з вибуховою травмою, його стан середній.
Нагадаємо
В Ізюмському районі Харківської області 40-річний чоловік дістав вибухову травму, наступивши на вибухонебезпечний предмет.