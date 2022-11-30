Окупанти вдарили по Харківщині ракетами та з артилерії, є руйнування

Цитата

"Знову під обстрілами Куп'янський район: окупанти протягом доби наносили артилерійські та ракетні удари. У Курилівській громаді внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу", – написав Синєгубов.

Деталі

У смт Козача Лопань Харківського району внаслідок російських обстрілів було зруйновано чотири квартири багатоквартирного будинку – жертв та постраждалих немає.

Під обстрілами перебуває і Вовчанська громада – доба минула без постраждалих.

У Салтівському районі Харкова 51-річний чоловік знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалого госпіталізували з вибуховою травмою, його стан середній.

Нагадаємо

В Ізюмському районі Харківської області 40-річний чоловік дістав вибухову травму, наступивши на вибухонебезпечний предмет.