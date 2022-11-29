Харківщина: чоловік наступив на вибухівку на узбіччі і підірвався
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Ще одну людину поранено через підрив на вибухівці на Харківщині, ворог тим часом продовжує обстріли регіону. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 29 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній", - повідомив Синєгубов.
Деталі
За добу піротехніки ліквідували 64 вибухонебезпечні предмети. З початку вересня фахівці знищили більше ніж 44 тисяч мін. Гуманітарне розмінування в області триває.
За даними голови ОВА, окупанти продовжують завдавати удари по Куп'янщині. Є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. Обійшлося без постраждалих. У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарчої споруди.
"На Куп’янському напрямку окупанти завдають постійних артилерійських ударів по позиціях наших військових, але ЗСУ тримають оборону та дають відсіч ворогу", - вказав голова ОВА.
Доповнення
У ДСНС повідомляли, що у Харківській області інтенсивність замінування набагато вища, ніж була у Київській області - деякі території вздовж доріг просто всипані протипіхотними мінами.