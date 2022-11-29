Харьковская область: мужчина наступил на взрывчатку на обочине и подорвался

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"В Изюмском районе 40-летний мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет. Состояние пострадавшего среднее", - сообщил Синегубов.

Детали

За сутки пиротехники ликвидировали 64 взрывоопасных предмета. С начала сентября специалисты уничтожили более 44 тысяч мин. Гуманитарное разминирование в области продолжается.

По данным главы ОВА, оккупанты продолжают наносить удары по Купянщине. Есть попадания в частные домовладения, гаражи, автомобили, возникли несколько пожаров. Обошлось без пострадавших. В Липецкой громаде Харьковского района в результате обстрела россиян также возник пожар хозяйственной постройки.

"На Купянском направлении оккупанты наносят постоянные артиллерийские удары по позициям наших военных, но ВСУ держат оборону и дают отпор врагу", - указал глава ОВА.

Дополнение

В ГСЧС сообщали, что в Харьковской области интенсивность заминирования намного выше, чем была в Киевской области – некоторые территории вдоль дорог просто усыпаны противопехотными минами.