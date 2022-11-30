Оккупанты ударили по Харьковской области ракетами и с артиллерии, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вчера, 29 ноября, российские оккупанты обстреливали Купянский район Харьковской области ракетами и с артиллерии – разрушены крыши двух домов, есть попадание на территорию образовательного учреждения. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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"Снова под обстрелами Купянский район: оккупанты в течение суток наносили артиллерийские и ракетные удары. В Куриловской громаде в результате обстрелов горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов, есть попадание на территории образовательного учреждения", – написал Синегубов.
Детали
В пгт Казачья Лопань Харьковского района в результате российских обстрелов были разрушены четыре квартиры многоквартирного дома – жертв и пострадавших нет.
Под обстрелами находится и Волчанская громада – сутки прошли без пострадавших.
В Салтовском районе Харькова 51-летний мужчина нашел взрывоопасный предмет. Пострадавшего госпитализировали с взрывной травмой, его состояние среднее.
Напомним
В Изюмском районе Харьковской области 40-летний мужчина получил взрывную травму, наступив на взрывоопасный предмет.