На Криворожье наблюдается проблема с электроэнергией для промышленных предприятий, но энергетики работают над ее восстановлением

Ночь в Криворожском районе прошла без чрезвычайных ситуаций, взрывов не зафиксировано. Сейчас в регионе наблюдается проблема с электроэнергией для промышленных предприятий, но энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко, передает УНН.

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"Эта ночь прошла без чрезвычайных ситуаций, у нас не было взрывов, но вчера наши ПВО сбили вражеский беспилотник. Ситуация контролируемая, вся критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Крупные промышленные предприятия сейчас еще экономят энергетику, но сейчас наши энергетики работают над восстановлением этого вопроса, применяют все возможные средства и в ближайшее время наши предприятия заработают на полную мощность", - Ситниченко.

Ситниченко также рассказал о посевной кампании в регионе.

"По всей территории Криворожского района все пахотные земли сейчас в обработке. С осени засеяны озимыми культурами. Сейчас идет подготовка почвы к посевной кукурузы и подсолнечника. Вся пахотная земля задействована сельхозпроизводителями. В прошлом году благодаря помощи ГСЧС, а также поддержке ОВА разминировали всю территорию пахотных земель", - добавил глава РВА.

Напомним

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 14 населенных пунктов, в том числе Херсон, повредив учебные заведения, объект коммунальной инфраструктуры, склады, портовую инфраструктуру и газопровод, один человек получил ранения.