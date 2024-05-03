На Криворіжжі спостерігається проблема з електроенергією для промислових підприємств, але енергетики працюють над її відновленням
Київ • УНН
Енергетики працюють над відновленням електропостачання промислових підприємств на Криворіжжі, ніч минула без надзвичайних ситуацій та вибухів.
Ніч у Криворізькому районі пройшла без надзвичайних ситуацій, вибухів не зафіксовано. Наразі в регіоні спостерігається проблема з електроенергією для промислових підприємств, але енергетики працюють над відновленням електропостачання. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, передає УНН.
Деталі
"Ця ніч пройшла без надзвичайних ситуацій, в нас не було вибухів, але вчора наші ППО збили ворожий безпілотник. Ситуація контрольована, вся критична інфраструктура працює у штатному режимі. Великі промислові підприємства зараз ще економлять енергетику, але зараз наші енергетики працюють над відновленням цього питання, застосовують всі можливі засоби і найближчим часом наші підприємства запрацюють на повну потужність", - Ситниченко.
Ситниченко також розповів про посівну кампанію в регіоні.
"По всій території Криворізького району всі орні землі зараз в обробітку. З осені засіяні озимими культурами. Зараз підготовка йде грунту до посівної кукурудзи та соняха. Вся орна земля задіяна сільгоспвиробниками. Минулого року завдяки допомоги ДСНС, а також підтримці ОВА розмінували всю територію орних земель", - додав очільник РВА.
Нагадаємо
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 14 населених пунктів, у тому числі Херсон, пошкодивши навчальні заклади, об'єкт комунальної інфраструктури, склади, портову інфраструктуру та газопровід, одна людина отримала поранення.