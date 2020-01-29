На Криворожской трассе в трех ДТП столкнулись семь автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Днепропетровской области, на участке Криворожской трассы произошло три ДТП, в которых столкнулись семь автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной патрульной полиции.
"Сегодня около 10 часов утра на Криворожском шоссе произошло сразу три ДТП, в которых столкнулись 7 автомобилей", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, двое из столкнувшихся автомобилей - грузовики.
В результате ДТП один человек пострадал. Его госпитализировали.
На месте ДТП работают патрульные. Движение в направлении Днепра на данный момент перекрыто.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения автомобилей BMW и Audi травмировались четыре человека.