На Криворізькій трасі в трьох ДТП зіткнулися сім автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Дніпропетровській області, на ділянці Криворізької траси сталося три ДТП, в яких зіткнулися сім автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі обласної патрульної поліції.
"Сьогодні близько 10-ї години ранку на Криворізькому шоссе сталося одразу три ДТП, в яких зіткнулися 7 автомобілів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в поліції, двоє з автомобілів, що зіткнулись, - вантажівки.
В наслідок ДТП одна людина постраждала. Її шпиталізували.
На місці ДТП працюють патрульні. Рух у напрямку Дніпра на даний момент перекритий.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок зіткнення автомобілів BMW та Audi травмувалося четверо людей.