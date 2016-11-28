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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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На КПВВ под Мариуполем пограничники тренировались отражать наступление террористов

Киев • УНН

 • 8414 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. На КПВВ под Мариуполем пограничники тренировались отражать наступление террористов. По новой легенде "стражи границы" должны отразить нападение агрессора и удержать оборону определенного участка. На этот раз боевое слаживание проходило на контрольном пункте "Гнутово". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.

На КПВВ под Мариуполем пограничники тренировались отражать наступление террористов

"Во время таких тренировок отрабатывают взаимодействие с другими правоохранительными органами, чтобы те в случае необходимости были привлечены для локализации врага. Вооруженные и экипированные современным снаряжением пограничники начинают действовать после озвучивания команды " К бою ". Занимают определенные боевые позиции, осуществляют наблюдение, передают информацию и вот, когда враг подходит ближе начинают действовать. Открывают огонь и локализуют террористов. Слаженно, быстро и умело отражают наступление. Немаловажным на таких учениях являются действия персонала при получении ранений военнослужащими. Для этого проходят специальный инструктаж от медиков пограничников и офицеров с боевой подготовки ", - сообщили в пресс-службе.

Такие тренировки "зеленых беретов" проводятся не реже одного раза в неделю в каждом подразделении и на самой линии соприкосновения.

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