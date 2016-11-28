На КПВВ под Мариуполем пограничники тренировались отражать наступление террористов

"Во время таких тренировок отрабатывают взаимодействие с другими правоохранительными органами, чтобы те в случае необходимости были привлечены для локализации врага. Вооруженные и экипированные современным снаряжением пограничники начинают действовать после озвучивания команды " К бою ". Занимают определенные боевые позиции, осуществляют наблюдение, передают информацию и вот, когда враг подходит ближе начинают действовать. Открывают огонь и локализуют террористов. Слаженно, быстро и умело отражают наступление. Немаловажным на таких учениях являются действия персонала при получении ранений военнослужащими. Для этого проходят специальный инструктаж от медиков пограничников и офицеров с боевой подготовки ", - сообщили в пресс-службе.

Такие тренировки "зеленых беретов" проводятся не реже одного раза в неделю в каждом подразделении и на самой линии соприкосновения.