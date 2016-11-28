На КПВВ під Маріуполем прикордонники тренувались відбивати наступ терористів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. На КПВВ під Маріуполем прикордонники тренувались відбивати наступ терористів. За новою легендою "стражі рубежу" мають відбити напад агресора та утримати оборону визначеної ділянки. Цього разу бойове злагодження проходило на контрольному пункті "Гнутово". Про це УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.
"Під час таких тренувань відпрацьовують взаємодію з іншими правоохоронними органами, аби ті у разі потреби були залучені для локалізації ворога. Озброєні та екіпіровані сучасним спорядженням прикордонники починають діяти після озвучення команди "До бою". Займають визначенні бойові позиції, здійснюють спостереження, передають поточну інформацію і ось, коли ворог підходить ближче починають діяти. Відкривають вогонь та локалізують терористів. Злагоджено, швидко та уміло відбивають наступ. Немаловажливим під час таких навчань є дії персоналу при отриманні поранень військовослужбовцями. Для цього проходять спеціальний інструктаж від медиків-прикордонників і офіцерів з бойової підготовки", - повідомили у прес-службі.
Такі тренування "зелених беретів" проводяться не менше ніж раз на тиждень у кожному підрозділі та на самій лінії зіткнення.