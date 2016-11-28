На КПВВ під Маріуполем прикордонники тренувались відбивати наступ терористів

"Під час таких тренувань відпрацьовують взаємодію з іншими правоохоронними органами, аби ті у разі потреби були залучені для локалізації ворога. Озброєні та екіпіровані сучасним спорядженням прикордонники починають діяти після озвучення команди "До бою". Займають визначенні бойові позиції, здійснюють спостереження, передають поточну інформацію і ось, коли ворог підходить ближче починають діяти. Відкривають вогонь та локалізують терористів. Злагоджено, швидко та уміло відбивають наступ. Немаловажливим під час таких навчань є дії персоналу при отриманні поранень військовослужбовцями. Для цього проходять спеціальний інструктаж від медиків-прикордонників і офіцерів з бойової підготовки", - повідомили у прес-службі.

Такі тренування "зелених беретів" проводяться не менше ніж раз на тиждень у кожному підрозділі та на самій лінії зіткнення.