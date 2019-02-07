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На КПВВ в Донецкой области женщина пыталась дать взятку пограничникам из-за косметики

На КПВВ в Донецкой области женщина пыталась дать взятку пограничникам из-за косметики

Киев  •  УНН

 • 7834 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На КПВВ в Донецкой области женщина пыталась подкупить пограничников для перевозки на временно оккупированную территорию товаров на четверть миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

На КПВВ "Новотроицкое" для оформления на выезд во временно оккупированные территории Украины прибыл автомобиль, где в качестве пассажирки следовала 52-летняя гражданка Украины, жительница Донецка.

"Во время проведения контрольных операций обзорной группой пограничников и представителей ГФС, совместно действуют в составе Объединенных сил, у женщины в личных вещах было обнаружено большое количество медицинских и косметологических препаратов в ассортименте. Цель перевозки такого количества "багажа" гражданка пояснила планированием использовать это в своем косметологическом салоне", - говорится в сообщении пограничников.

Для решения ситуации, женщина попыталась дать взятку военным.

"Поняв, что ей не удастся наладить "процедуры ботокса" на оккупированной территории, жительница Донецка попыталась «договориться» с правоохранителями по непривлечении её к административной ответственности и все же переместить указанные товаро-материальные ценности через линию разграничения и предложила взятку в 150 евро", - добавляется в сообщении.

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Гражданку предупредили об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды должностному лицу и задокументировано все ее неправомерные действия.

Препараты, общей стоимостью почти 250 тысяч гривен, изъяты, а сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" направлено в Национальноуюй полицию Украины для принятия соответствующего правового решения.

Как сообщал УНН, в систематическом получении взяток разоблачили должностных лиц Донецкого Национального медуниверситета. Ректору объявлено о подозрении.

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