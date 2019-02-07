На КПВВ на Донеччині жінка намагалась дати хабара прикордонникам через косметику

На КПВВ “Новотроїцьке” для оформлення на виїзд до тимчасово окупованої території України прибув автомобіль, де у якості пасажира слідувала 52-річна громадянка України, мешканка Донецька.

“Під час проведення контрольних операцій оглядовою групою прикордонників та представників ДФС, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, у жінки в особистих речах було виявлено велику кількість медичних та косметологічних препаратів в асортименті. Мету перевезення такої кількості „багажу“ громадянка пояснила плануванням використовувати це у власному косметологічному салоні”, — йдеться у повідомленні прикордонників.

Задля вирішення ситуації, жінка намагалась дати хабара військовим.

“Зрозумівши, що їй не вдасться налагодити „процедури ботоксу“ на окупованій території, мешканка Донецька спробувала „домовитися“ з правоохоронцями щодо не притягнення її до адміністративної відповідальності та все ж таки переміщенні зазначених товарно-матеріальних цінностей через лінію розмежування і запропонувала хабар у 150 євро”, — додається у повідомленні.

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Громадянку було попереджено про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі та задокументовано всі її неправомірні дії.

Препарати, загальною вартістю майже 250 тисяч гривень, вилучені, а повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі” направлено до Національної поліції України для прийняття відповідного правового рішення.

Як повідомляв УНН, на систематичному отриманні хабарів викрили посадовців Донецького Національного медуніверситету. Ректору оголошено про підозру.