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На Буковині лісничий вимагав хабар за продаж деревини

На Буковині лісничий вимагав хабар за продаж деревини

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Співробітники СБУ викрили на хабарі лісника одного із держлісгоспів Чернівецької області який вимагав гроші за продаж деревини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що чоловік вимагав від місцевого мешканця майже дві тисячі доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв відвантажити замовнику п’ятнадцять кубометрів ділової деревини без дотримання встановленої законодавством процедури тендерної закупівлі", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці затримали лісничого під час отримання грошей поруч із адмінбудівлею лісового господарства.
Кримінальне провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара - ред.) ККУ, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНН, у Львові лісничого затримали на хабарі  у 1 500 доларів США.

Українські Національні Новини

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