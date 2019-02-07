На Буковині лісничий вимагав хабар за продаж деревини

"Оперативники спецслужби встановили, що чоловік вимагав від місцевого мешканця майже дві тисячі доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв відвантажити замовнику п’ятнадцять кубометрів ділової деревини без дотримання встановленої законодавством процедури тендерної закупівлі", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці затримали лісничого під час отримання грошей поруч із адмінбудівлею лісового господарства.

Кримінальне провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара - ред.) ККУ, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНН, у Львові лісничого затримали на хабарі у 1 500 доларів США.



