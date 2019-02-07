На Буковине лесничий требовал взятку за продажу древесины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74651 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100591 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135177 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133774 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131369 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125876 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163179 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117903 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141492 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145325 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Буковине лесничий требовал взятку за продажу древесины

На Буковине лесничий требовал взятку за продажу древесины

Киев  •  УНН

 • 10834 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили на взятке лесника одного из гослесхозов Черновицкой области который требовал деньги за продажу древесины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что мужчина требовал от местного жителя почти две тысячи долларов США. За указанную сумму злоумышленник обещал отгрузить заказчику пятнадцать кубометров деловой древесины без соблюдения установленной законодательством процедуры тендерной закупки", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали лесничего при получении денег рядом с админзданием лесного хозяйства.
Уголовное производство открытого по ч. 3 ст. 368 (получение взятки - ред.) УК, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНН, во Львове лесничего задержали на взятке в 1500 долларов США.

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