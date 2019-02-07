На Буковине лесничий требовал взятку за продажу древесины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили на взятке лесника одного из гослесхозов Черновицкой области который требовал деньги за продажу древесины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что мужчина требовал от местного жителя почти две тысячи долларов США. За указанную сумму злоумышленник обещал отгрузить заказчику пятнадцать кубометров деловой древесины без соблюдения установленной законодательством процедуры тендерной закупки", - говорится в сообщении.
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Правоохранители задержали лесничего при получении денег рядом с админзданием лесного хозяйства.
Уголовное производство открытого по ч. 3 ст. 368 (получение взятки - ред.) УК, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Как сообщал УНН, во Львове лесничего задержали на взятке в 1500 долларов США.