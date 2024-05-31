На КПП "Ужгород" сегодня заработает модернизированное легковое направление

Сегодня, 31 мая, с 14:00, в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое", что на украинско-словацкой границе, будет восстановлено оформление лиц и транспортных средств на легковом направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В пункте пропуска "Ужгород" завершены работы по установке модульных конструкций для пограничного и таможенного контроля. Поэтому сегодня с 14:00 будет восстановлено оформление лиц и автомобилей на легковом направлении - говорится в сообщении.

Как отмечается, оформление автобусов будет проводиться на грузовом направлении.

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