На КПП "Ужгород" сьогодні запрацює модернізований легковий напрямок
Київ • УНН
У пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке на українсько-словацькому кордоні реєстрація пасажирів та оформлення транспортних засобів відновляться сьогодні, 31 травня, з 14:00.
Сьогодні, 31 травня, з 14:00, у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке", що на українсько-словацькому кордоні, буде відновлено оформлення осіб та транспортних засобів на легковому напрямку. Про це УНН повідомляє із посиланням на Держприкордонслужбу України.
У пункті пропуску "Ужгород" завершено роботи з встановлення модульних конструкцій для прикордонного та митного контролю. Тож сьогодні з 14:00 буде відновлено оформлення осіб та автомобілів на легковому напрямку
Як зазначається, оформлення автобусів буде проводитися на вантажному напрямку.
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