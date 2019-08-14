На границе с Румынией обнаружили контрабандистов сигарет на лошадях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. У границы с Румынией правоохранители обнаружили "конный караван", которым контрабандисты хотели перевезти через границу более 10 тысяч пачек сигарок. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Так, вечером 13 августа сотрудникам оперативных подразделений Западного регионального управления и военнослужащим Черновицкого отряда на участке отдела пограничной службы "Красноильск" удалось задержать "конный караван" с куревом. Загруженные ящиками сигарет лошади вместе со своими владельцами направлялись в сторону границы.
С появлением пограничников правонарушители бросили товар и животных и начали убегать. Во время их преследования пограничникам пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх, однако последние проигнорировали требования и убежали.
Сейчас продолжаются поиски беглецов.
Как сообщили в пресс-службе, трех лошадей и 10 940 пачек сигарет доставлено в отдел пограничной службы для принятия правового решения.
По предварительной оценке, товар стоит почти полмиллиона гривен.
Напомним, в Черновицкой области пограничники разоблачили группу контрабандистов, которая пыталась перевезти за границу сигареты на сумму 400 тысяч гривен.