На кордоні з Румунією виявили контрабандистів сигарет на конях
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Біля кордону з Румунією правоохоронці виявили "кінний караван", яким контрабандисти хотіли перемістити через кордон більш ніж 10 тисяч пачок сигарок. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Так, ввечері 13 серпня співробітникам оперативних підрозділів Західного регіонального управління та військовослужбовцям Чернівецького загону на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ" вдалося затримати "кінний караван" із куривом. Завантажені ящиками сигарет коні разом із своїми власниками прямували в бік кордону.
З появою прикордонників правопорушники покинули товар та тварин і почали втікати. Під час їх переслідування прикордонникам довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів вгору, проте останні проігнорували вимоги та втекли.
Зараз тривають пошуки втікачів.
Як повідомили у пресслужбі, трьох коней та 10 940 пачок сигарет доправлено до відділу прикордонної служби до ухвалення правового рішення.
За попередньою оцінкою, товар коштує майже півмільйона гривень.
Нагадаємо, у Чернівецькій області прикордонники викрили групу контрабандистів, яка намагалася перевезти за кордон сигарети на суму 400 тисяч гривень.