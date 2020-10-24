На границе с Румынией обнаружили 20 человек с фейковых ПЦР-тестами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В течение последних трех суток на границе с Румынией пограничники обнаружили 20 граждан, которые в пункте пропуска "Порубное" при оформлении предъявили поддельные справки результатов ПЦР-тестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"В течение последних трех суток на границе с Румынией пограничники разоблачили большое количество путешествующих с фейковыми результатами ПЦР-тестов. Вообще с 22 по 24 октября в пункте пропуска "Порубное" во время оформления лиц на въезд в страну пограничники обнаружили 20 граждан, которые на контроль вместе с паспортами предъявили поддельные справки результатов ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всех предъявителей "липовых справок" - граждан Украины, вместе с сообщениями для внесения в ЕРДР по ст. 358 УК, передано представителям Национальной полиции.
Напомним, в Киеве длинные очереди в столичные поликлиники и лабораторные центры из людей, которые ежедневно штурмуют медучреждения, чтобы сдать ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию.