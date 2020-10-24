На кордоні з Румунією виявили 20 осіб з фейковими ПЛР-тестами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Упродовж останніх трьох діб на кордоні з Румунією прикордонники виявили 20 громадян, які у пункті пропуску "Порубне" під час оформлення пред’явили підроблені довідки результатів ПЛР-тестів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"Упродовж останніх трьох діб на кордоні з Румунією прикордонники викрили чималу кількість подорожуючих з фейковими результатами ПЛР-тестів. Назагал з 22 по 24 жовтня у пункті пропуску "Порубне" під час оформлення осіб на в’їзд у країну прикордонники виявили 20 громадян, які на контроль разом із паспортами пред’явили підроблені довідки результатів ПЛР-тестів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усіх пред’явників "липових довідок" – громадян України, разом з повідомленнями для внесення до ЄРДР за ознаками ст. 358 ККУ, передано представникам Національної поліції.
Нагадаємо, у Києві довгі черги до столичних поліклінік і лабораторних центрів з людей, які щодня штурмують медустанови, аби здати ПЛР-тести на коронавірусну інфекцію.